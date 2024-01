Un spécialiste analyse la blessure d'Antonio Nusa : "Il est logique que Brentford se pose des questions"

Antonio Nusa devait quitter le Club de Bruges et rejoindre Brentford contre 37 millions d'euros, mais le club anglais a émis des doutes quant à l'état du genou du Norvégien.

Cela pourrait être le plus gros transfert de l'histoire du football belge. Il y a quelques jours, Antonio Nusa devait quitter le Club de Bruges et rejoindre Brentford contre un montant avoisinant les 37 millions d'euros, bonus compris.

Néanmoins, le club anglais a fait machine arrière après la visite médicale, découvrant les problèmes de cartilage dans le genou du joueur de 18 ans. Brentford n'a pas encore retiré son offre, mais a besoin de réponses.

"Le problème concerne des morceaux de cartilage flottant dans son genou. Les plus petits seront dissous naturellement dans le liquide synovial, les plus gros devront être retirés à l'aide d'une opération. Ces morceaux de cartilage proviennent d'une précédente blessure, il est donc logique que Brentford veuille en savoir plus" a déclaré le spécialiste Johan Bellemans dans les colonnes du Nieuwsblad.

"Brentford a besoin de transparence" pour Antonio Nusa

"En principe, ce type de blessures peut être parfaitement soigné : on parle d'une rééducation de plusieurs semaines à quelques mois. Cela ne doit pas être un frein pour la suite de sa carrière, mais il est logique que les clubs se posent des questions. Ils veulent que Nusa soit en pleine forme la saison prochaine et ils ont remarqué qu'il n'enchaînait pas les matchs avec Bruges. Ils ont besoin de transparence."