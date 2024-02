Les Mauves floués contre Malines ? "Je comprends Anderlecht... mais aussi le corps arbitral"

Le penalty accordé à Malines en toute fin de match contre le Sporting d'Anderlecht fait encore couler beaucoup d'encre. À Neerpede, on réclame de la cohérence de la part des arbitres et du VAR. Ancien sifflet de D1, Tim Pots ne peut qu'abonder dans le même sens.

Mario Stroeykens a-t-il commis l'irréparable dans la surface de réparation, coûtant deux points à Anderlecht sur la pelouse de Malines ? Le joueur de 19 ans fait un mouvement avec son bras et selon l'ancien arbitre de D1, Tim Pots, ce geste était complètement inutile. "Il a le contrôle du ballon et, au lieu d'avancer, il fait un geste du bras vers l'arrière" a-t-il répondu à Het Laatste Nieuws.

"Il prend un risque inutile. C'est une phase que Wesli De Cremer et son assistant ont bien évalué. Il a immédiatement levé son drapeau avant que l'arbitre n'ait sifflé, le VAR n'a pas eu à intervenir. Je pense que c'était un geste étrange de la part de Stroeykens."

Anderlecht demande de la cohérence, Tim Pots ne peut qu'être d'accord

Là où Tim Pots comprend Anderlecht c'est qu'il n'y a aucune cohérence dans l'arbitrage en Belgique. Les Mauves ont appris qu'ils auraient dû recevoir un penalty contre Louvain pour une charge sur Dolberg, qui n'a pas été sifflée.

Une faute plus légère, celle de Stroeykens, est sifflée quelques jours plus tard. "La charge sur Dolberg était tout aussi claire et n'a pas été sifflée. Dans un monde idéal, les arbitres prendraient des décisions cohérentes chaque semaine. Mais cela est difficile, tous les arbitres n'ont pas le même niveau. Nous pourrions nous attendre à plus de cohérence au sein d'un seul et même groupe décisionnel" a conclu l'ancien arbitre.