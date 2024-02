🎥 Penalty ou pas lors de Malines-Anderlecht ? "Léger ou pas, un penalty est un penalty"

Le penalty accordé à Malines dans les derniers instants de la partie, qui a permis d'égaliser, a de nouveau fait parler. A Anderlecht, les joueurs étaient furieux. Même s'ils avaient reçu l'ordre de ne pas le montrer à la presse.

Anderlecht a concédé un penalty dans les dernières minutes de la rencontre face à Malines et a encaissé le but égalisateur dans la foulée. Deux points de perdu en déplacement et qui permettent à l'Union de prendre encore plus le large au classement, mais surtout une nouvelle polémique au niveau de l'arbitrage.

Anders Dreyer s'est montré particulièrement calme à l'égard de la décision, alors que l'arbitre était tout à fait autorisé à entendre son avis sur le terrain. Brian Riemer n'était pas vraiment satisfait : "Je ne vais pas contester qu'il y a eu un contact, mais... "

"Il y a deux semaines, Dolberg a reçu un coup et la VAR n'a même pas regardé les images. Il s'agissait d'un contact très léger. La différence est trop grande. Les joueurs ne savent plus s'il s'agit d'un penalty ou non".

Besnik Hasi, de son côté, n'est pas du même avis et a donné un avis très tranche : "Léger ou pas, un penalty est un penalty", a-t-il souligné.