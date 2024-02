Hein Vanhaezebrouck hors de lui : "S'ils veulent influencer le classement, qu'ils donnent déjà 6 noms..."

Sans surprise, l'arbitrage de Mr Laforge n'a pas été applaudi par Hein Vanhaezebrouck au terme du match. Le but annulé, mais pas seulement, a fait sortir le coach gantois de ses gonds, et nous a offert une conférence de presse mémorable...

Le jour où Hein Vanhaezebrouck prendra sa retraite, on s'attend déjà à ce que soit publié un top 10 de ses plus belles tirades d'après-match. Et celle qui a pris place suite à la défaite de La Gantoise à Anderlecht figurera en bonne position. À côté d'un Brian Riemer dont le visage se fermait au fur et à mesure que lui étaient traduites des bribes de conversation, Vanhaezebrouck s'est lâché comme rarement.

Plutôt que de parler directement du but annulé, il a ainsi détaillé deux phases. "Il y a deux phases. D'abord, il y a cette "faute" de Depoitre, avant la main de Debast. Il n'y a absolument aucune faute de Laurent, Rits glisse, et c'est une main fautive car le bras est décollé", lance Vanhaezebrouck. "Et le rôle du VAR est aussi de corriger l'arbitre dans ce cas. Que l'arbitre siffle faute contre nous est une erreur claire, c'est toujours penalty".

© photonews

Et puis, bien sûr, le plat de résistance : ce but annulé. "La deuxième phase est encore plus grave. Kandouss tente de dépasser Arnstad pour aller marquer, et Arnstad, quand il se rend compte qu'il est dépassé, se jette. C'est un geste parfait au rugby", ironise Vanhaezebrouck. "Mais qu'on siffle faute contre nous ? C'est ridicule. Si Kandouss se laissait tomber, ce serait même penalty pour nous. Au début, Arnstad veut même se lever, et ses équipiers lui crient de rester au sol", continue-t-il.

"C'est scandaleux, de la part de Wim Smet dans le VAR également. Comment se retrouve-t-on même à devoir appeler l'arbitre à l'écran pour cela ? Nous sommes volés. Volés". L'entraîneur de La Gantoise va ensuite se lâcher sur l'arbitrage belge, qui multiplie les erreurs grossières ces dernières semaines. "Anderlecht a reçu l'aide de l'arbitrage ici. Si les arbitres veulent avoir de l'influence sur le classement, qu'ils nous donnent déjà 6 noms pour les PO1. Et si nous n'y sommes pas, nous l'accepterons et jouerons les PO2", lance encore VHZB avec cynisme. "Ce n'est tout simplement plus possible. Le nombre de messages que je reçois en ce moment... Les gens ne sont pas aveugles. Qu'est-ce qu'on fiche ?".