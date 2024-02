La Gantoise enrage contre l'arbitrage et le VAR : "On est en train de perdre la beauté du football"

Le RSC Anderlecht s'est imposé 1-0 ce dimanche soir face à La Gantoise. Les Gantois pensaient avoir égalisé via Julien De Sart, mais son but a été annulé.

D'une reprise de volée supersonique, Julien De Sart a cru un instant égaliser pour La Gantoise en fin de match face à Anderlecht. Le VAR a décidé d'annuler le but pour une faute de Kandouss sur Arnstad.

Anderlecht - La Gantoise : Julien De Sart s'exprime sur le but annulé

En après-match, De Sart n'a pas su cacher sa déception. "Je vais tenter de modérer mes mots et mes émotions. Je n’ai pas encore revu les images. Mais avec le VAR, on est en train de perdre la beauté du football et toutes les émotions que cela engendre", a-t-il expliqué au micro d'Eleven/DAZN.

"C’était un match équilibré. Même si Anderlecht a inscrit le penalty, nous étions dans le coup. Nous avions de la maîtrise et avons tenté de pousser en deuxième mi-temps", a regretté le médian gantois.