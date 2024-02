Une finale en apothéose : le stade où sera sacré le prochain champion du monde est connu

Le calendrier de la Coupe du monde 2026 au Mexique, au Canada et aux États-Unis a été annoncé. Le match d'ouverture se jouera au Mexique et la finale à New York.

La Coupe du Monde 2026 s'annonce historique. Pour la première fois, 48 pays y participeront. Il y aura ainsi quatre groupes de quatre. Les finalistes disputeront donc huit matchs. Le 11 juin 2026, le tournoi sera lancé dans le mythique Estadio Azteca, au Mexique. Deux finales de Coupe du Monde y ont déjà été jouées. Le Stade a également été témoin de la main de dieu signée Diego Maradona. Si vous comptez assister à la finale, il faudra par contre vous rendre aux États-Unis. L'apothéose de la compétition aura lieu au MetLife Stadium le 16 juillet 2026. Le stade est situé dans le nord-ouest de New York. Il abrite également les Giants de New York et les Jets de New York, deux équipes de la NFL. Verra-t-il nos Diables Rouges marcher sur la planète foot ? The 2026 FIFA World Cup schedule is here. 🤩 pic.twitter.com/FbdPQXIsLw — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 4, 2024