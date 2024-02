Délaissé par Tedesco, un Diable se résigne : "C'est un combat que je ne peux gagner"

Les chances de voir Hans Vanaken participer à l'Euro sont très faibles. Le principal intéressé en est bien conscient.

Depuis l'intronisation de Domenico Tedesco à la tête des Diables Rouges, Hans Vanaken n'a plus disputé une seule minute en équipe nationale. Le sélectionneur l'a bien appelé pour le rassemblement de juin dernier à l'occasion des rencontres face à l'Autriche et l'Estonie, mais il a disparu de la sélection depuis lors.

"C’est le choix de l’entraîneur national", Hans Vanaken soupire dans Het Laatste Nieuws. "Ce n’est un secret pour personne que l’équipe nationale dirigée par Domenico Tedesco s’est engagée sur la voie de l’intensité et de l’explosivité. C’est une bataille que je ne peux pas gagner".

Le capitaine du Club de Bruges ne changera pas sa nature, ni son style de jeu : "Je ne vais pas celui qui enchaîne les courses à haute intensité les unes après les autres. Ce qui est important pour moi, c'est ce que vous faites avec le ballon. Lionel Messi ne court ou ne sprinte pas beaucoup non plus". Il n'y a dès lors plus qu'une seule solution : se hisser au niveau de La Pulga.