"Les gens ont des doutes sur 777 au Standard et parfois j'en ai aussi"

Le CEO du Standard a récemment évoqué la situation du club qui est loin d'être la meilleure depuis plusieurs années. Il a fait le point sur le mercato du club.

La saison pourrait être encore très longue pour le Standard qui va lutter jusqu'au bout pour éviter les Relegation Playoffs alors qu'il ne reste que six rencontres à jouer. Depuis plusieurs mois, les supporters du club expriment leur mécontentement quant à la gestion du club et notamment celle de 777 Partners.

Interrogé sur la situation du club sur le plateau de la Tribune (RTBF), Pierre Locht a voulu être très clair : "On doit faire notre mea culpa. Nos supporters sont fâchés et ils ont raison mais, malgré leur révolte, ils ne vont pas renoncer à leur soutien".

Locht comprend les doutes liés à 777

Malgré les récentes difficultés, sur le plan sportif mais également financier, le CEO du Standard s'accroche : "J’ai dit que je ne m’accrocherais pas à mon poste dès le moment où j’estimerais que la situation n’est plus bénéfique au Standard".

Avant d'envoyer un message clair aux supporters : "Les gens ont des doutes sur 777 et parfois j’en ai aussi. Mais je ne suis pas là pour être l’avocat de 777, je ne peux pas tout cautionner", a-t-il confié avant de donner des détails sur la gestion financière du club et d'ajouter "la direction est la première responsable de la situation sportive avec ce mauvais classement et cette dynamique insuffisante. On travaille à rendre le club plus fort".