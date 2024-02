📷 L'amour à l'italienne : une boulangerie de Bologne propose un gâteau en l'honneur de Joshua Zirkzee... pour la Saint-Valentin

Avec neuf buts et six passes décisives toutes compétitions confondues, Joshua Zirkzee a clairement réussi son début de saison à Bologne. Les supporters sont fans de l'ancien buteur d'Anderlecht, à tel point qu'une boulangerie de la ville propose en gâteau en son honneur pour la Saint-Valentin.

Passer la Saint-Valentin en pensant à Joshua Zirkzee, c'est possible à Bologne. Le jeune attaquant néerlandais a claqué neuf buts et cinq passes décisives depuis le début de la saison et fait l'unanimité auprès des supporters qui peuvent compter sur le joueur de 22 ans afin de se battre pour les places européennes.

Actuel sixième, Bologne vit une saison diamétralement opposée aux standards du club, qui se bat généralement pour sa survie en Série A. Les fans sont heureux et le montrent, à l'approche de la Saint-Valentin.

Un gâteau en l'honneur de Joshua Zirkzee... pour la Saint-Valentin

Dans la boulangerie "Forno Brisa", située en plein cœur de la ville de Bologne, il est possible, pour la Saint-Valentin, de commander un gâteau en l'honneur de Joshua Zirkzee. "Je t'aime comme j'aime Zirkzee" sera inscrit sur le dessert en chocolat. Avis aux amateurs.