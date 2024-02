🎥 Le futur est en marche : après Axel Witsel, un autre cadre de l'Atlético de Madrid prend Arthur Vermeeren sous son aile

Arrivé au FC Barcelone en juillet 2021, Memphis Depay a rejoint l'Atlético de Madrid dans le courant du mois de janvier 2024. L'attaquant néerlandais parle déjà l'espagnol et peut aider un joueur comme Arthur Vermeeren, qui débarque dans un tout autre monde pour sa première expérience à l'étranger.

Après Axel Witsel et Diego Simeone, le médian de 19 ans (depuis ce 7 février) peut compter sur un autre soutien de taille pour faciliter son intégration dans la capitale. Sur cette vidéo, prise ce mardi à l'entraînement, on peut voir l'international néerlandais traduire les consignes tactiques au jeune Diable Rouge. Un nouveau signe que Vermeeren s'intègre bien aux Colchoneros.

Memphis Depay helping translate the exercises for Arthur Vermeeren in training today.pic.twitter.com/zpfpzbOw3M