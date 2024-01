🎥 La bienveillance de Witsel, les louanges de Simeone et...un retour en bus : grosse première journée pour Arthur Vermeeren

Arthur Vermeeren a v√©cu son premier entra√ģnement avec l'Atletico Madrid. Mais toute cette effervescence autour de lui ne semble pas l'avoir chang√©.

Le lendemain de l'officialisation de son transfert, Arthur Vermeeren était déjà au boulot du côté de l'Atletico Madrid. Lors de son premier entraînement avec les Colchoneros, on a ainsi pu le voir très proche de joueurs comme Axel Witsel ou Antoine Griezmann. L'ancien de l'Antwerp a d'ailleurs expliqué avoir discuté avec Witsel de son arrivée.

Pour le mettre à l'aise, le Diable Rouge peut aussi compter sur les bons mots de Diego Simeone : "J’ai déjà dit à Arthur que l’âge ne compte pas en football. Au plus vite il s’adapte, au mieux ce sera, car nous croyons en ses qualités et son potentiel. Mais il devra travailler. Il est déjà bon et peut être important pour le futur" déclare-t-il en conférence de presse.

Pour conclure sa journée, Arthur Vermeeren a une dernière fois fait parler de lui en prenant le bus en toute simplicité à sa sortie du complexe d'entraînement. Ce qui n'a pas manqué d'amuser les quelques curieux qui l'ont reconnu sur la ligne. De quoi se mettre une première fois les supporters en poche par sa simplicité.