"Comme par hasard, le Japonais qui nous a plantés l'année dernière réapparait aujourd'hui..."

L'Union SG s'est prise les pieds dans le tapis ce mercredi soir. Les coéquipiers d'Anthony Moris se sont logiquement inclinés (2-1) face au Club de Bruges en demi-finale aller de la Coupe de Belgique.

Quelques minutes après le coup de sifflet final, le capitaine de l'Union SG Anthony Moris s'est présenté au micro de RTL. Après avoir analysé la rencontre, Moris a également parlé du choix de Ronny Deila de faire monter Shion Homma en fin de match, qui avait brisé les rêves de titre de l'Union la saison dernière.

"On a vu que Bruges ne se prive pas de nous narguer. Comme par hasard, le Japonais qui nous a plantés (sic) l'année passée réapparait aujourd'hui. Ce sont des choses qui marqueront aussi", a déclaré Moris.

Bruges ne se prive pas de nous narguer !

"On a vu que les célébrations au niveau des bancs était un peu plus excessives aussi. On sait comment ça se passe ici. On les attend de pied ferme chez nous. Si on est piqués dans notre orgueil ? Bien sûr ! On jouera crânement notre chance lors du match retour. Je suis sûr qu'avec notre public, on peut faire de grandes choses."

De quoi lancer le match retour, qui se deroulera le 28 février prochain dans un stade Joseph Marien bouillant...