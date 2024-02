La fin du rêve pour le Congo et ses Belgicains : la finale de la CAN est connue

La finale de la CAN aurait pu avoir de solides saveurs "belgicaines", mais ni l'Afrique du Sud de Hugo Broos, ni la République Démocratique du Congo ne se sont qualifiées. La Côte d'Ivoire a rejoint le Nigeria en finale.

La Côte d'Ivoire, pays hôte et miraculé de la phase de poules, est donc le second finaliste de cette Coupe d'Afrique des Nations imprévisible. Pour l'occasion, les Éléphants ont remporté leur premier match dans le temps réglementaire depuis le match d'ouverture contre la Guinée-Bissau.

Pourtant, la République Démocratique du Congo dominait nettement les débats pendant une bonne partie de la rencontre. Mais les Léopards, avec Chancel Mbemba dans le onze et Théo Bongonda sur la pelouse en seconde période, ont manqué d'efficacité. Sébastien Haller, d'une reprise de volée qui lobe Mpasi-Nzau, punira la RDC à la 65e.

La Côte d'Ivoire prendra alors l'ascendant, et ne lâchera plus son avance. Notons que Simon Adingra (ex-Union) était titulaire, tandis que Lazare Amani a enfin pu disputer ses premières minutes dans cette CAN. Le milieu de l'USG a remplacé Seri à la 61e minute, et sa prestation a été globalement saluée par les suppporters ivoiriens.