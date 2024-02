Kevin De Bruyne nommé pour un trophée qu'il n'a jamais obtenu

Champion d'Angleterre, Ligue des champions, Coupe de monde des clubs... : Kevin De Bruyne a décroché tous les trophées les plus prestigieux avec Manchester City en plus d'être devenu une icône du club.

Il existe peu de récompenses qu'il n'a pas encore obtenues et pourtant... celle de meilleur joueur du mois ne lui a jamais été décernée ! Même si ce trophée n'a que peu d'importance, il reste bizarre de voir un tel joueur sans celui-ci à son palmarès alors qu'il a déjà été élu meilleur joueur de l'année en Angleterre.

Revenu d'une longue blessure, KDB a montré qu'il n'avait rien perdu de sa superbe avec quatre passes décisives et un but au cours du mois de janvier. Suffisant pour s'adjuger le trophée ?

Face à lui, le Diable Rouge aura Elijah Adebayo (Luton Town), Conor Bradley (Liverpool), Diogo Jota (Liverpool), Gabriel Magalhaes (Arsenal) et Richarlison (Tottenham).

