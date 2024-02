Alzate, Kawabe, Vanheusden et les recrues : Ivan Leko fait le point sur le noyau du Standard avant la réception de Louvain

Véritable match à six points, ce samedi à Sclessin, entre le Standard et OHL. Ivan Leko récupère une bonne partie de son noyau, mais est toujours privé de Zinho Vanheusden.

Après son partage samedi dernier au RWDM, le Standard ne compte plus qu'un point d'avance sur la zone rouge délimitée par la 13e place du Sporting Charleroi.

Ce samedi, les Rouches reçoivent un autre concurrent direct, Louvain, et n'ont autre choix que de prendre les trois points. En conférence de presse, vendredi, Ivan Leko a donné des nouvelles de son noyau, qui va mieux.

"Steven Alzate est fit. On verra s'il peut jouer 90, 60 ou 30 minutes. Hayao Kawabe et Aiden O'Neill ont eu une bonne semaine, complète, d'entraînement et sont aussi disponibles."

Les recrues seront présentes, Vanheusden n'est pas encore prêt

L'entraîneur du Standard pourra aussi compter sur toutes les recrues hivernales, à l'exception d'une seule. "Doumbia, Panzo et Yeboah ont une semaine de plus dans les jambes. Seydou Fini ne peut cependant pas encore être avec nous. Sa régularisation prend plus de temps puisqu'il n'est pas encore majeur."

Une absence majeure à déployer pour le Croate, celle de Zinho Vanheusden. "Il est encore trop juste" a confirmé Leko. C'est donc un noyau presque complet des Rouches qui devra impérativement prendre les trois points contre OHL, samedi (16h).