Charleroi est prévenu : Anderlecht espère récupérer plusieurs joueurs pour dimanche !

Le RSC Anderlecht n'a pas été épargné par les blessures ces dernières semaines, mais pourrait bien récupérer quelques cadres pour le match de dimanche au Mambourg.

Le RSCA a perdu une pleine poignée de joueurs assez importants sur blessure ces dernières semaines et derniers mois. On le sait, Francis Amuzu ne devrait pas revenir tout de suite de blessure. Mais trois titulaires, qui manquent cruellement à Brian Riemer, sont proches d'un retour. "Killian Sardella, Ludwig Augustinsson et Thomas Delaney ont tous trois repris l'entraînement. Ce sera désormais au staff et au staff médical de décider de ce qui est prudent ou non", déclare le coach du Sporting en conférence de presse.

Si voir les trois hommes débuter dimanche tient un peu de l'utopie, Riemer pourrait bien récupérer l'un ou l'autre en vue de dimanche. "Ils pourraient jouer dimanche, c'est une possibilité. Et si ce n'est pas dimanche, cela devrait être pour le match contre Saint-Trond. Le plus important est qu'ils soient proches d'un retour", se réjouit-il.

Thomas Delaney, un retour très attendu

Si Anderlecht a les ailes coupées en ce moment avec les absences d'Augustinsson et Sardella, l'absence de Thomas Delaney fait particulièrement mal à l'entrejeu du RSCA... quoique ? "Il y a du positif à retirer de chaque situation. Je me rappelle que vous me demandiez si l'entrejeu, avec Thomas, ne manquait pas un peu de créativité", sourit Brian Riemer. "Son absence a permis de régler cela, avec Mario (Stroeykens) ou Yari (Verschaeren) dans le onze".

Mais Riemer y a perdu en flexibilité et en expérience. "Mais Delaney nous manque dans le sens où j'aime avoir des options différentes. La possibilité d'opter pour un entrejeu renforcé, pour un schéma ou l'autre", pointe le Danois. "En ce sens, il nous manque. Thomas a aussi cette expérience, ce leadership. Ne sous-estimez pas non plus son apport en infiltration dans le rectangle adverse. Et surtout, il a gagné beaucoup dans sa carrière. Il sait ce que c'est, et cette expérience peut être cruciale dans cette fin de saison".