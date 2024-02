Loïs Openda défend un de ses coéquipiers

Loïs Openda a tenu à défendre l'un de ses coéquipiers, qui n'a plus trouvé le chemin des filets depuis quelque semaines.

Si le Racing Lens est en bonne forme en Ligue 1, un joueur semble avoir du mal à confirmer. Ce joueur, c'est Elye Wahi, qui n'a pas marqué depuis la 13e journée de Ligue 1. Avec 4 buts en 13 matchs pour les Sang & Or, Wahi semble en difficulté.

Mais Lois Openda, ancien buteur du Racing, a tenu à soutenir son ancien équipier. "J'en vois qui le critiquent et ça me fait de la peine. On me critiquait aussi à Lens quand je ne marquais pas", rappelle le Diable Rouge sur Prime TV.

"J'ai connu une période de 6-7 matchs sans marquer, ça arrive. Puis j'ai explosé. Je l'ai suivi et il était très fort à Montpellier ", déclare Openda. "Ce n'est pas facile de remplacer quelqu'un qui faisait du bon boulot à Lens mais j'ai confiance en lui".