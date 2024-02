Un ancien de Pro League suivi par l'un des plus grands clubs du monde

Wilfred Ndidi a accompagné Leicester City en Championship. Mais le Nigérian pourrait bien rebondir !

La saison passée, Leicester City a été relégué de Premier League en Championship. Wout Faes et Dennis Praet ont accompagné les Foxes en deuxième division anglaise, espérant y obtenir plus de temps de jeu. Mais un joueur pourrait bien quitter Leicester pour rebondir un cran plus haut ; ce joueur, c'est Wilfred Ndidi (27 ans).

L'ancien milieu de terrain du Racing Genk était un véritable pilier de Leicester City en Premier League, mais a décidé de rester chez les Foxes une fois la relégation validée. Ndidi a disputé 24 matchs cette saison, confirmant son importance pour Leicester, avec 4 buts et 6 passes décisives.

Et selon le journaliste turc Ekrem Konür, Ndidi pourrait bientôt quitter Leicester City. Pas cet hiver, le mercato étant désormais fermé, mais l'été prochain : le Nigérian pourrait bien signer au FC Barcelone, qui s'intéresse à son cas. Et pour cause : Ndidi sera gratuit le 30 juin prochain, son contrat arrivant alors à son terme.