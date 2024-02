Nationale 1 : excellente opération pour les Loups, les U23 de Charleroi s'offrent le leader

Quatre clubs francophones étaient en action ce soir en N1, à l'occasion de la 22e journée.

La Louvière - St Eloois-Winkel

Les Loups ont fait le boulot à domicile avec une victoire nette 3-0, avec des buts de Corneillie, Kiankaula et Soumaré. La victoire est d'autant plus importante, suite à la défaite de Lokeren. La course en tête reste passionnante.

Virton - Hoogstraten

Service minimum mais important pour l'Excelsior, qui réduit à dix, l'emporte face au troisième du championnat sur le plus petit écart (1-0).

Charleroi II - Lokeren-Temse

Les U23 de Charleroi ont réalisé une très belle performance en faisant tomber Lokeren, grâce à Delperdange, auteur de l'unique but de la rencontre (77e).

La Gantoise II - Olympic 0-0