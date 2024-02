Un joueur de La Gantoise détruit les arbitres belges : "Ils n'ont pas de c**illes !"

L'arbitrage belge est dans l'œil du cyclone. Plusieurs décisions ont créé de vives polémiques. Les critiques pleuvent de toutes parts.

La Gantoise s'est notamment sentie flouée récemment. Lors du match perdu contre Anderlecht, Julien De Sart a pensé égaliser mais le but a été annulé pour une faute signalée par le VAR.

Dans les colonnes d'Het Laatste Nieuws, le Gantois Tarik Tissoudali s'est exprimé sur l'arbitrage belge. "Je pense que beaucoup d'arbitres en Belgique n'ont pas de couilles, comme on dit aux Pays-Bas. Ils manquent de personnalité. Il n'y a pas assez d'arbitres qui inspirent la peur aux joueurs."

Tarik Tissoudali (La Gantoise) exprime son mécontentement envers les arbitres

Le Marocain avait également un commentaire sur le but refusé contre Anderlecht. "L'arbitre (Nicolas Laforge, nda) a laissé passer beaucoup de choses dès le début. Les petites choses qu'il n'a pas sifflées, j'ai trouvé ça super. Et puis il voit une faute juste là, sur le but de Julien ? C'est parce qu'il est sous pression ?"

Selon lui, les prestations des arbitres de Pro League "manquent de régularité". : "Très souvent, j'en fais l'expérience : une semaine, je trouve qu'un arbitre est bon, et la semaine suivante, ce même arbitre fait capoter un match..."