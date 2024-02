Pourtant à 11 contre 10, La Gantoise chute face au Cercle et confirme son très mauvais début d'année

Rien ne va plus à La Gantoise. Les Buffalos ont de nouveau perdu, cette fois-ci face à leur concurrent direct, le Cercle de Bruges.

Après la calamiteuse série d'un point sur 12, Hein Vanhaezebrouck savait que La Gantoise n'avait pas droit à l'erreur ce dimanche. "Nous ne devrions pas être stupides. Avec notre programme, ce seront désormais des matches cruciaux. Si on perd, on aura de gros ennuis. On ne peut pas se permettre d'encore perdre des points", avait-il déclaré.

Des mots qui traduisent la pression qui pesait sur les épaules des Gantois avant cette rencontre face au Cercle, qui pouvait leur passer devant en cas de victoire et les reléguer à la 6e place.

La Gantoise perd face au Cercle, un match crucial en vue des Play-offs

Et c'est ce qui est arrivé ! Le Cercle de Bruges a pris l'avantage très tôt dans le match via l'inévitable Kevin Denkey (5e). Le Cercle a été réduit à 10 à la 27e suite à l'exclusiuon de Nazinho. Laurent Depoitre est parvenu à égaliser pour La Gantoise en début de seconde mi-temps (52e). Un nul n'arrangeait pas les Gantois, mais ces derniers...se sont finalement inclinés sur un nouveau but de Denkey (67e).

La Gantoise n'a donc pris qu'un seul point sur ses 5 derniers matchs. Il souffle un doux air de crise à la Ghelamco Arena. Le Cercle réalise le coup parfait et confirme qu'il faudra bien compter sur lui cette saison pour aller bousculer les gros du championnat.