🎥 Du lit d'hôpital au but le plus important de sa carrière : "J'espérais que ce rêve devienne réalité"

Forc√© d'interrompre sa carri√®re en raison d'une tumeur aux testicules, S√©bastien Haller a offert la Coupe d'Afrique des Nations √† la C√īte d'Ivoire. Un moment charg√© en √©motions.

À domicile et à la surprise générale, la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique des Nations pour la troisième fois de son Histoire en s'imposant contre le Nigéria, ce dimanche.

Menés au score, les locaux ont réagi en seconde période et ont vu Sébastien Haller leur offrir le but du titre, à dix minutes du terme. Une histoire forte pour un joueur qui, fin juillet 2022, était diagnostiqué d'un cancer aux testicules. Il venait alors de rejoindre le Borussia Dortmund, deux semaines auparavant.

"Nous avons rêvé de ce moment à maintes reprises, nous espérions que le rêve devienne réalité. Ce pays mérite cette victoire et j'espère que tout le monde en profitera. Mes coéquipiers m'ont poussé à rester sur le terrain le plus longtemps possible et j'ai encore marqué grâce à eux" déclare l'attaquant de 29 ans, en larmes au micro de Basile Boli, ancien international et légende du championnat de France. La magie du football.