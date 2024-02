Van Bommel surprend et identifie le vrai problème de l'arbitrage

L'arbitrage est sans doute le sujet le plus chaud actuellement dans le football belge. Mark van Bommel, le coach de l'Antwerp, a livré sa pensée sur la question.

L'entraîneur de l'Antwerp a surpris par son point de vue. "Je ne pense pas que les arbitres soient si mauvais que ça. Ce que je viens de dire peut paraître fou. Seulement, c'est le VAR qui les fait déraper. Il suffit de regarder toutes les décisions prises sur le terrain. Mais ensuite, la VAR intervient et ils doivent juger correctement", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Van Bommel reconnaît que cette partie de l'arbitrage n'est pas non plus facile. "C'est encore difficile : il faut tracer une ligne, on oublie des choses. L'arbitre est sur le terrain et c'est lui qui reçoit toutes les critiques."

Mark Van Bommel compatit avec ses collègues

Cependant, il comprend ses collègues, qui expriment publiquement leur colère envers les décisions arbitrales. "Si j'étais moi-même désavantagé par une décision, je serais également furieux."

"Par exemple, ce but de la Gantoise à Anderlecht. Je regardais ce match avec mes fils, qui jouent tous les deux au football. Ils m'ont dit : 'Mais ce n'est pas possible ?' Si, c'est possible. Alors que normalement l'arbitre ne peut rien y faire."