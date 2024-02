Et si La Gantoise perdait tout ? "Cela risque de faire très mal"

La phase classique du championnat est bientôt terminée. Certains clubs se battent pour leur place dans les Play-offs. C'est le cas de La Gantoise, qui n'y arrive plus ces dernières semaines.

La Gantoise vient de réaliser un piètre 1/15. Battus par le Cercle de Bruges, un concurrent direct, les Gantois sont désormais 6e du championnat. Ils ont 5 matchs pour espérer disputer les Play-offs. René Vandereycken, ancien coach national, s'attend à ce que les Buffalos manquent cet objectif.

"Les play-offs seront très à atteindre difficiles pour La Gantoise", a déclaré Vandereycken au Nieuwsblad. "Je crains qu'ils ne parviennent pas à finir dans les six premiers. Ils ne sont pas assez efficaces en ce moment et en plus, ils ont un programme plus difficile que d'autres. Dans ce match (contre le Cercle), ils perdent trois points à domicile contre un adversaire direct. A 11 contre 10. Cela va faire très mal."

Vandereycken a également livré son sentiment sur les difficultés rencontrées par Hein Vanhaezebrouck, privé de joueurs-clés lors de la CAN et de la Coupe d'Asie. "Je pense que La Gantoise aurait dû tenir compte des compétitions internationales dans sa politique d'achat. Si vous avez trop de joueurs de certains pays dans votre noyau, ne savez-vous pas que vous risquez de devoir vous en passer pendant cette période ? La Gantoise n'a pas eu non plus de chance avec les blessures, mais son noyau n'est clairement pas assez large pour tous ces matches de haut niveau."