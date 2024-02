La défense du RWDM, vrai point faible d'une équipe qui semble trop juste : "Il faut avoir plus de mental"

Face à l'Antwerp, le RWDM a montré de nombreuses lacunes tant offensives que défensives. Mais c'est surtout à l'arrière que les problèmes sont présents.

Quatre buts dont trois en première période et deux sur penalty au final : la rencontre entre le RWDM et l'Antwerp aura été à sens unique et elle met les Bruxellois dans une situation toujours plus dangereuse au classement.

Si l'équipe a semblé manquer de créativité lors des tentatives de reconversions offensives, le gros problème de ce dimanche (et des week-ends précédents) reste la défense.

Sampaio à côté de la plaque

Un zéro sur toute la ligne face aux champions en titre avec en point d'orgue : l'exclusion de Philipe Sampaio après avoir reçu un deuxième carton jaune en moins d'une demi-heure de jeu. Le défenseur brésilien, prêté par Botafogo, semble avoir beaucoup de mal à trouver ses marques dans l'arrière-garde molenbeekoise.

Mais il n'est pas le seul problème et les choses pourraient devenir encore plus compliquées pour le RWDM dans les prochaines semaines, outre cette exclusion. En effet, Abner est sorti à la mi-temps après avoir ressenti un problème au genou, selon les informations données par Claudio Caçapa lors de sa dernière conférence de presse.

La boule au ventre pour Sissako

Et il faudra aussi attendre des nouvelles de la terrible blessure de Moussa Sissako qui a été transporté à l'hôpital dimanche et qui, à première vue, semblait touché au niveau du ligament du genou.

"Il faut tout oublier de ce match, on n'a pas été à la hauteur dans cette rencontre", a confié un Mamadou Sarr dépité après un match à sens unique dimanche.

"On a laissé beaucoup d'espaces dans le dos, on a fait beaucoup d'erreurs. Au-delà du résultat, le contenu n'était pas bon. C'est ce qui a fait la différence. Il faut avoir plus de mental que ça. Ce n'est pas parce qu'on prend un ou deux buts que c'est terminé."