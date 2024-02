La trouvaille de Mehdi Bayat ? Un transfert met déjà tout le monde d'accord à Charleroi

Le match d'Etienne Camara contre Anderlecht a montré tout ce que le Français pouvait apporter aux Zèbres. Un joli coup sur le marché.

Les supporters de Charleroi ont attendu longtemps avant que le mercato de Charleroi décolle réellement. Mais les transferts, même tardifs, de Mehdi Bayat semblent partis pour être de belles réussites. Tous trois étaient titulaires contre Anderlecht : Jérémy Petris, Achraf Dari et Etienne Camara. En plus du Marocain, buteur, c'est bien Camara qui a impressionné.

"La seule chose qui peut nous sortir de cette situation, c'est de rester positifs", déclarait le milieu de terrain des Zèbres après la rencontre. "On a beaucoup de qualité dans ce groupe. Je ne sais pas comment cette équipe s'est retrouvée à cette position-là au classement. Mais j'essaie d'encourager tout le monde, d'amener du positif à mes coéquipiers".

Camara est arrivé d'Udinese et ses qualités sautent aux yeux : Charleroi semble avoir réussi une bonne pioche, qui demande bien sûr confirmation. "Je savais, en arrivant ici, que j'allais devoir prendre plus de responsabilités. Mais on n'a pas de temps à perdre, l'adaptation doit être rapide", souligne-t-il. "Physiquement, j'ai travaillé dur donc j'étais prêt. Mes coéquipiers m'aident beaucoup à m'adapter. Une fois que je me suis mis dans le rythme, c'est devenu facile, maintenant je dois juste me projeter un peu plus vers l'avant, tenter ma chance et c'est ce que je vais essayer d'améliorer".