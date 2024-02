Lois Openda vise les sommets et évoque la concurrence avec Lukaku

Loïs Openda jouera ce soir avec Leipzig contre le Real Madrid. Très performant en Bundesliga et en Ligue des Champions, l'attaquant belge attend l'Euro avec impatience.

Openda a de grandes ambitions. Avec ses 15 buts en Bundesliga et ses 4 en Ligue des Champions, il n'a rien à envier aux meilleurs attaquants du monde en termes de statistiques. "Je continue à me dépasser. Des joueurs comme Haaland, Mbappé et Kane ont une mentalité de tueur et l'ambition d'être les meilleurs", a-t-il déclaré à Pickx Sport.

"Je veux aussi cultiver cette mentalité. Cette saison, j'en suis à 19 buts, je dois donc viser 30 buts ou plus. Je sais que j'en suis capable. Je veux devenir l'un des meilleurs attaquants du monde et je sais que je peux y arriver grâce à la confiance que j'ai."

Openda et les Diables Rouges

Chez les Diables Rouges, il devra toutefois rivaliser avec Romelu Lukaku. "Je pense qu'il faut que je joue un peu plus libéré. Je me mets trop de pression en pensant que je dois absolument marquer."

"Ce n'est pas nécessaire et c'est quelque chose que Thierry Henry m'a également transmis lorsqu'il faisait encore partie du staff technique. Il m'a dit que j'étais trop tendu quand je touchais le ballon et que je devais rester plus calme. Le match suivant, j'ai tout de suite marqué."