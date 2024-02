Terrible blessure pour Moussa Sissako (RWDM, ex-Standard)

On savait que Moussa Sissako serait absent pour un long moment. Le verdict final est encore plus sévère qu'initialement craint.

Moussa Sissako (23 ans) s'était écroulé lors de RWDM-Antwerp suite à un contact avec Jürgen Ekkelenkamp. Après de longues minutes, le défenseur molenbeekois était sorti sur civière, visiblement très inquiet. Rapidement, on craignait le pire, à savoir une rupture des ligaments croisés qui mettrait fin à sa saison.

Le verdict final est en réalité encore plus sévère : Sudpresse révèle que Sissako souffre d'une rupture du tendon rotulien. Opéré avec succès, le défenseur prêté par le FK Sochi ne devrait plus rejouer cette année : on parle d'une absence entre 9 et 12 mois. La rééducation sera longue pour le joueur du RWDM.

Moussa Sissako avait été prêté en septembre dernier par Sochi et s'est depuis imposé comme un titulaire régulier au RWDM (16 matchs de D1A). En 2020, le défenseur international malien (4 caps) était déjà passé par notre championnat, portant les couleurs du Standard à 34 reprises.