Le prochain à sauter le pas vers l'équipe première ? Le capitaine du SL16 revient sur son amour pour le Standard

Noah Mawete continue de prendre du galon au sein du SL 16. Le capitaine intègrera-t-il l'équipe première en fin de saison ?

Malgré la saison délicate des U23 du Standard, Noah Mawete est l’une des satisfactions de ces derniers mois. Capitaine depuis le début de saison, le milieu de terrain a tout joué et a même profité de la trêve hivernale pour partir en stage avec le noyau A.

Celui qui a prolongé son contrat en mars dernier s’est vite imposé : “C’est pendant ma première saison en D1b (la saison dernière) que j’ai vraiment senti ce que cela faisait d’être pro. On sent beaucoup plus l’intensité que chez les jeunes, il y a plus de duels. Et c’est plus professionnel, il y a de l’enjeu” explique-t-il dans “Le Talk”.

Mawete connait le Standard depuis tout petit, il n’est donc pas étonnant que son joueur référence soit un ancien de la maison : “Depuis que je suis petit, on me compare à Axel Witsel. Je venais souvent regarder des matchs, j’ai des beaux souvenirs au stade. J’aime son calme, sa sérénité, il y a très peu de pertes de balles. Et j’ai aussi aimé la façon dont il a géré sa carrière, en conciliant l’aspect sportif et financier. Je regarde aussi beaucoup Frenkie De Jong parce qu’il récupère beaucoup de ballon et qu’il sait aussi casser des lignes”.

Noah Mawete sur les traces d'Hakim Sahabo au Standard ?

Des caractéristiques qui le définissent assez bien sur le terrain : “Je suis un joueur simple, plus dans la récupération et la projection vers l’avant. Je laisse les dribbles aux autres mais je peux casser des lignes grâce à mes courses, avec ou sans ballon”.

En dehors, le Belgo-Congolais se définit comme un leader : “Je suis content d’avoir le brassard mais ça ne change pas grand-chose parce ce que ce que je fais en étant capitaine, je le faisais déjà avant. Même si c’est encore un peu plus poussé, ça reste naturel”.

Avant de reculer en défense centrale il y a quelques semaines, Mawete formait un duo avec Hakim Sahabo en milieu de terrain. Suivra-t-il son compère dans le noyau A ? “A court terme, l’ambition est de me faire une place dans l’équipe première, c’est certain. C’est mon club. Mais je ne me prends pas la tête, je fais ce que je sais faire. Cet objectif que je me fixe, ça ne peut qu’être positif pour mes prestations en U23 et donc pour l’équipe”.