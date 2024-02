🎥 "Eden plus talentueux que Ronaldo ?" : Kylian Hazard est catégorique

Eden Hazard a pris sa retraite professionnelle au mois d'octobre dernier. Les dribbles fous et le talent de l'ancien capitaine du Diable Rouge manqueront encore longtemps à certains.

Eden Hazard coule depuis des jours heureux loin du football de haut niveau. Cela ne l'empêche néanmoins pas de donner des interviews sur sa récente retraite.

Il avait d'ailleurs fait le buzz en expliquant qu'en termes de talent pur, seul Messi était meilleur que lui et qu'il estimait être meilleur que Cristiano Ronaldo à ce niveau-là.

Eden Hazard plus talentueux que Cristiano Ronaldo ?

Dans un entretien accordé à Eleven Sports, le frère d'Eden, Kylian, ne l'a pas contredit. Que du contraire. "Je suis d'accord avec lui. Mais je ne sais pas si je suis objectif, parce que c'est mon frère."

"Après, il a bien précisé que Ronaldo était un plus grand joueur que lui. Là-dessus, il n'y a pas de débat", a ensuite nuancé Kylian Hazard. "Mais quand on regarde vraiment le talent pur, et qu'on oublie tout ce qui est trophées, je pense qu'il avait plus de talent, c'est sûr."