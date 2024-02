Felice Mazzù face à une nouvelle décision de sa direction : "Je dois la respecter"

Le Sporting de Charleroi traverse une très sérieuse zone de turbulences. La direction a récemment décidé de se séparer de Sandro Salamone, analyste vidéo.

Charleroi a vécu une nouvelle semaine mouvementée. Outre la résiliation du contrat d'Adrien Trébel, Felice Mazzù a également appris le départ de Sandro Salamone.

En conférence de presse ce vendredi, Mazzù a commenté la décision de la direction de se séparer de Salamone, qui a été son collègue également à Genk et à Anderlecht. "On sait tous qu’il est proche de moi. Après, je travaille pour le club qui a pris une décision et je dois la respecter. Il faut continuer à avancer parce que mon objectif, c’est de sauver Charleroi", a répondu Mazzù - dans des propos relayés par la Dernière Heure.

Felice Mazzù lance OHL - Charleroi

13e du championnat, Charleroi affrontera le 12e, OHL, ce samedi. Les Zèbres auront une énorme pression sur les épaules, à 5 journées de la fin de la phase classique. "Depuis notre rencontre (match nul) face à eux lors de la première journée, ce n'est plus la même équipe", a prévenu Mazzù.

“Les Louvanistes n’ont pas beaucoup la possession du ballon. Ils aiment jouer les transitions et ils ont de la qualité individuelle comme on a pu le voir lors de leur déplacement victorieux à Westerlo (0-3, nda). On s’attend à une rencontre difficile car ils auront le même état d’esprit que nous.”