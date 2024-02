Lukaku conseillé par son coach : "Il doit encore s'améliorer"

Romelu Lukaku a marqué le but de l'égalisation face au Feyenoord Rotterdam ce jeudi en Europa League (1-1). Cela méritait bien les éloges de son coach, Daniele De Rossi.

Romelu Lukaku a marqué ce jeudi le 26e but de sa carrière en Europa League. Une réalisation qui a dû lui faire du bien, lui qui a été fort critiqué ces dernières semaines.

Pourtant, son coach Daniele De Rossi a décidé de ne pas le mettre au repos et comptera sur lui alors que la Roma a un calendrier très chargé. L'Italien a défendu son attaquant en après-match.

"Il fait partie des meilleurs attaquants du monde dans sa catégorie. On ne peut rien lui demander de plus. Et pourtant, il continue d'être performant. C'est un buteur naturel", a commencé De Rossi, qui a cependant un conseil pour Lukaku. "Il doit encore apprendre à jouer face à une défense si repliée, comme ce fut le cas aujourd'hui. Mais je suis content de sa performance et de sa mentalité."