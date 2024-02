Philippe Clément fait l'unanimité en Ecosse : "Il est un petit peu comme Jürgen Klopp"

Depuis sa reprise du club, les Rangers sont au coude à coude avec le Celtic pour le titre en Écosse. L'ancien entraîneur du Club de Bruges et de l'AS Monaco fait l'unanimité Outre-Manche, et est comparé à... Jürgen Klopp.

De dix points à zéro. L'avance du Celtic sur les Rangers a fondu depuis l'arrivée de Philippe Clément à Glasgow. L'ancien entraîneur du Club de Bruges et de l'AS Monaco reçoit une énorme reconnaissance en Écosse, et est déjà comparé aux plus grands.

Philippe Clément, comme Postecoglou et Jürgen Klopp

"C'est un entraîneur impressionnant. Il a une certaine aura, comme Ange Postecoglou (NDLR : l'actuel entraîneur de Tottenham) et Jürgen Klopp. Il a un certain charisme qui pousse les joueurs à emboîter le pas et se dépasser" a déclaré l'ancien entraîneur du Celtic et ancien T1 de Clément à Coventry City, Gordon Strachan, au Daily Record.

Le directeur sportif de Dundee FC, sixième au championnat, aime aussi le comportement de Philippe Clément devant la presse. "Il ne se laisse pas faire par les journalistes. C'est lui qui explique comment son équipe a joué, et pas l'intervieweur. Cela a une bonne influence sur ses joueurs."