En plein naufrage, Seraing affiche une triste série en cours depuis plus de deux ans

En s'inclinant lourdement lors du derby face au RFC Liège, Seraing continue sa série noire. Le club sérésien est très mal embarqué.

Un an après avoir été relégué de Jupiler Pro League jusqu'en Challenger Pro League, le RFC Seraing va-t-il continuer sa dégringolade et terminer en Nationale 1 la saison prochaine ?

Sans vouloir porter le mauvais oeil, c'est en tout cas le chemin que le club semble emprunter. Malgré l'arrivée de Mbaye Leye et une victoire face au RSCA Futures la semaine dernière, les Métallos sont retombés dans leurs travers ce samedi avec une claque prise lors du derby face au RFC Liège (0-4). Une rencontre interrompue par les supporters pendant un peu plus d'un quart d'heure.

Plus de deux ans sans deux victoires de rang pour Seraing

Outre la situation délicate (15e place en zone rouge à deux longueurs des Francs Borains, premier non-relégable), Seraing affiche surtout une série catastrophique depuis plus de deux ans.

En effet, depuis le 27 novembre 2021, le club n'a plus réussi à enchaîner... deux victoires de rang en championnat. A l'époque, les Sérésiens avaient battu OHL et STVV coup sur coup. Depuis, 813 jours se sont écoulés et c'est le club qui continue de doucement couler...

Et cela pourrait continuer puisque les hommes de Mbaye Leye font devoir faire face au Beerschot dimanche prochain, l'actuel leader de la Challenger Pro League.