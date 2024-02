Encore un départ chez Eagle Football, mais cette fois, John Textor n'y est (vraiment) pour rien

Alors que Claudio Caçapa a pris la porte récemment au RWDM, c'est désormais Crystal Palace qui se retrouve sans entraîneur. Roy Hogdson a quitté ses fonctions, mais John Textor n'a rien à y voir cette fois.

Être entraîneur dans un club appartenant à John Textor, ce n'est pas de tout repos. Les licenciements sont fréquents dans la galaxie Eagle Football, avec en exemple récent Claudio Caçapa, viré au RWDM. Cette fois, c'est Roy Hogdson (76 ans), entraîneur de Crystal Palace, qui a quitté ses fonctions.

Une décision que le vétéran anglais a prise de lui-même, après avoir fait un malaise cardiaque à l'entraînement. Désormais tiré d'affaire et sorti de l'hôpital, Hogdson a annoncé son départ. "Ce club eprésente beaucoup pour moi, écrit Hodgson dans le communiqué officiel. "J‘ai pris la décision de me retirer afin que le club puisse avancer dans son projet de recrutement d’un nouvel entraîneur, comme prévu pour cet été".

La santé de Roy Hogdson ne lui permettait probablement plus d'assumer un rôle aussi stressant, car les Eagles luttent actuellement pour leur survie en Premier League. Le club est 16e, et le poste de Hogdson était, il faut le dire, remis en question quoi qu'il en fut. Pour Roy Hogdson, l'un des entraîneurs les plus emblématiques du football anglais, ce départ signifie certainement la retraite.