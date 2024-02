Malines serait fou de ne pas prolonger Hasi : les chiffres prouvent

On parle peu de la saison du KV Malines : quatorzième au classement à la douzième journée et, depuis que Besnik Hasi a pris le relais, proche des PO1...

Bien sûr, peut-être que le top 6 ne serait pas le meilleur cadeau que le KV Malines puisse actuellement recevoir. En effet, cela serait probablement l'arbre qui cache la forêt de problèmes encore bel et bien existants au sein du club, malgré le redressement spectaculaire sous Besnik Hasi.

Car Hasi tire actuellement le meilleur parti de l'équipe dont il dispose. C'était un choix très judicieux de la part de la direction d'aller chercher l'ancien d'Anderlecht, car ils auraient probablement dû recruter tout un staff dans le cas contraire. Fred Vanderbiest et Gunter Vanhandenhoven étaient en effet très proches de Steven Defour.

Tous deux ont hésité après le licenciement de Defour, mais Hasi a été immédiatement rassurant. Vanhandenhoven avait déjà travaillé avec lui à Anderlecht et le connaissait donc déjà. Vanderbiest apprécie grandement sa mentalité. Car c'est devenu le mot d'ordre au KV Malines : le travail !

Tant à l'entraînement qu'en match, Hasi attend 100 % d'engagement. Un message qu'il a déjà donné à plusieurs reprises : "Donnez tout, et quand vous êtes fatigués, je fais monter quelqu'un de frais". Et il peut compter pour ça sur beaucoup de joueurs jeunes, qui veulent se montrer, accompagnés de joueurs comme Schoofs, Mrabti et Hairemans qui partagent le même état d'esprit.

Et ça marche : 1,75 points par match depuis sa nomination. Pour comparaison : Ronny Deila obtient avec le Club Bruges cette saison 1,73 points par match. Six victoires, trois matchs nuls et trois défaites. Hasi n'est sous contrat que jusqu'à la fin de cette saison, mais le KV Malines serait fou de ne pas continuer avec lui. Surtout s'il a son mot à dire dans les transferts, comme avec Islam Slimani. Un joueur clé, qui a déjà prouvé ce qu'il peut apporter. Le potentiel avec un été complet pour travailler est impressionnant...