🎥 Arsenal et Trossard battus dans les derniers instants à Porto, Naples et le Barça se quittent dos à dos

Titulaire sur la pelouse du FC Porto, Leandro Trossard a vu ses partenaires d'Arsenal concéder le seul et unique but de la rencontre en toute fin de match, alors qu'il était sur le banc depuis la 75e minute. Les Gunners sont battus au Portugal et devront l'emporter au retour.

Arsenal, avec un Leandro Trossard titulaire et sorti à la 74e minute, a été battu en toute fin de rencontre sur la pelouse du FC Porto, en 1/8es de finale aller de la Ligue des Champions (1-0). Les Gunners et le Diable Rouge ont vu Galeno inscrire le seul et unique but de la rencontre en toute fin de temps additionnel (90+4e). Les Londoniens devront s'imposer à l'Emirates Stadium pour rejoindre les quarts de finale. ‼️🚨GOAL🚨‼️

⚽️ Galeno with a fabulous goal

Fc Porto 1 🆚 0 Arsenal FC

pic.twitter.com/csPogU1czN — Footy Weekly (Banky) (@FootyBanks) February 21, 2024 Dans l'autre rencontre de ce mercredi soir, le FC Barcelone a partagé l'enjeu sur la pelouse du champion d'Italie, Naples. Robert Lewandowski a ouvert le score à l'heure de jeu pour les Catalans, sur une passe de Pedri (0-1, 60e). Robert Lewandowski permet à Barcelone de prendre les devants ! 👏 #UCL #RTLsports pic.twitter.com/1EVKJHI20j — RTL sports (@RTLsportsbe) February 21, 2024 Quinze minutes plus tard, Victor Osimhen rétablissait l'égalité pour les Napolitains. (1-1, 75e). Les deux équipes gardent leurs chances en vue du match retour, mais léger avantage au Barça, qui évoluera à domicile. Victor Osimhen égalise et fait chavirer le stade Diego Armando Maradona ! 🔥 #UCL #RTLsports pic.twitter.com/pFHFHjxhzd — RTL sports (@RTLsportsbe) February 21, 2024