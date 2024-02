Ces gros clubs vont s'arracher Johan Bakayoko cet été

Le Diable Rouge va terminer la saison du côté du PSV. Mais le club néerlandais va-t-il résister à toutes les offres qui tomberont cet été ?

Le PSV est en train d'écraser toute la concurrence en Eredivisie cette saison et devrait tranquillement filer vers un titre de champion avec, à l'heure actuelle, un bilan de vingt victoires et deux partages, la meilleure attaque (70 buts marqués) et la meilleure défense (10 buts encaissés).

Rien ne pourrait plus sourire à l'équipe d'Eindhoven en championnat. Et ce sacre va évidemment amener les regards d'autres clubs sur les jeunes talents du club.

Bakayoko en Premier League ?

A l'image de Johan Bakayoko qui était déjà cité sur le départ l'été dernier mais qui pourrait bien prendre son envol lors du prochain mercato. Après une offre de 40 millions d'euros de Brentford, cette fois d'autres grosses écuries seraient sur le dossier.

Ainsi, selon Ekrem Konur, le nom du Diable Rouge circulerait du côté de Manchester United, Liverpool ou encore Arsenal en Premier League. Mais, selon la même source, des clubs de Bundesliga et de Serie A s'intéresseraient à lui également.

Récemment, Bakayoko avait donné son avis sur sa propre valeur mais les dernières rumeurs évoquent un montant approchant les 60 millions d'euros.