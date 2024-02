Tedesco conseillé par un ancien sélectionneur des Diables : "Il faut le faire jouer !"

Zeno Debast a totalement explosé cette saison à Anderlecht. Certains observateurs, comme Marc Wilmots, le voient titulaire en équipe nationale.

Sur le plateau de La Tribune, Marc Wilmots a évoqué la très bonne saison de Zeno Debast. Le jeune défenseur d'Anderlecht n'a encore eu que de rares occasions de s'exprimer chez les Diables Rouges.

"Il faut le faire jouer. Il a des automatismes avec Jan Vertonghen, c'est important", a déclaré Wilmots. Philippe Albert était également du même avis : "Il doit être titulaire au prochain match".

Ancienne Red Flame, Cecile De Gernier veut également voir Debast plus souvent avec les Diables Rouges. "En plus, on l’a rarement vu dans des matchs contre des tops équipes en dehors du championnat belge. Il faudrait voir ce que cela donne à l’international", a-t-elle fait remarquer.