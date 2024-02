Yannick Ferrera pourrait faire son grand retour en Belgique

La semaine dernière, le Lierse a implosé. L'entraîneur Geert Emmerechts a démissionné un jour avant le match contre les jeunes de Genk. Des discussions sont en cours pour trouver un nouveau coach.

La semaine a été chargée en émotions pour le Lierse avec notamment la démission de Geert Emmerechts après un échange apparement très musclé avec le nouveau venu, Mickaël Tirpan. Le joueur qui est au club depuis janvier n'a pas apprécié que deux jours de congé soient accordés après une défaite 3-1.

De plus, il n'était pas d'accord avec le plan pour les prochains matches à venir. Emmerechts a pris sa voiture et est parti... pour remettre sa démission. Ambiance donc dans les couloirs d'un club qui est à la bataille pour le maintien en Challenger Pro League alors qu'il ne reste que huit rencontres et qu'il ne compte que quatre points d'avance sur Seraing, premier relégable.

Discussions entre Yannick Ferrera et Lierse

Des discussions seraient actuellement en cours avec un possible successeur, un visage bien connu en Belgique. Selon Sacha Tavolieri, il s'agirait de Yannick Ferrera. Il déclare que ce dernier est en pourparlers avec le club pour parvenir à un accord définitif.

L'entraîneur hispano-belge était récemment actif au Al-Riyadh en Saudi Pro League. En Belgique, il a entraîné notamment Charleroi, Malines, STVV, le Standard et Waasland-Beveren.

A Sclessin, il avait signé un bilan de 19 victoires pour neuf partages et 14 défaites alors que celui avec les Zèbres était plus compliqué : neuf victoires, trois partages et 15 défaites.