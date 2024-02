La réussite d'un homme, symbole de la réussite collective du RFC Liège

"Liégeois, attaque !", scandent à répétition les fans du Matricule 4. Et Liège peut attaquer, car, derrière, Kévin Debaty tient plus que jamais la baraque.

Si vous avez déjà pénétré l'enceinte du stade de Rocourt, ce chant vous est forcément familier. "Liégeois, attaque ! Attaque attaque attaque !", est généralement chanté par les fans du Matricule 4, toujours envieux de voir une équipe dominatrice et pratiquant un football direct.

Cette année, comme c'est le cas depuis 2019 et sa signature libre après son départ de Waasland-Beveren, le RFC Liège peut se le permettre grâce à un grand Kévin Debaty.

Le portier de 34 ans ne devait pas autant s'employer, les saisons précédentes, puisque les Sang & Marine dominaient la quasi-totalité des rencontres et en remportaient la plupart. Cette année, en Challenger Pro League, c'est une autre paire de manches.

Kévin Debaty, dernier rempart décisif du RFC Liège

L'ancien d'Eupen, Tubize et de l'Antwerp, entre autres, est mis à rude contribution. Les réalités du football professionnel sont différentes, Liège ne peut pas dominer tous les matchs et doit beaucoup plus subir, mais peut compter sur son dernier rempart.

Liège, septième au classement, est la huitième meilleure défense du championnat, avec 29 buts concédés par Kévin Debaty en 22 matchs (le portier compte 100% de temps de jeu). Une statistique affectée par les revers contre le Beerschot (1-4 et 3-0) et le Lierse (2-4). Les trois seules rencontres où, pour leur retour en professionnel, les Liégeois ont concédé trois buts.

Si vous enlevez ces trois rencontres, vous obtenez un total de 18 buts encaissés en 19 matchs. Une excellente performance, permise par les sept clean-sheets de Kévin Debaty. Le gardien de Liège est le quatrième du championnat dans cet exercice, lui qui a su garder sa cage inviolée à sept reprises. Il est devancé par Nacho Miras (Deinze, 9), Beau Reus (Beveren, 9) et Jari De Busser (Lommel, 8). La réussite de Debaty, symbole de la réussite collective du RFC Liège.