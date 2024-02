Les propos de Will Still ne passent pas : "C'est pire qu'un ingrat"

En France, Jérôme Rothen est connu pour être l'un des snipers les plus virulents du paysage médiatique. Il ne pouvait évidemment pas passer à côté de la situation de Will Still.

Dans une interview accordée à The Athletic, Will Still a ouvertement réaffirmé ses envies de retour en Angleterre. Encore sous contrat à Reims jusque juin 2025, le Belgo-britannique pourrait vivre ses derniers mois en Champagne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces dernières semaines sont agitées. Hier, le frère d'Edward a été abordé en des termes peu élogieux par Jérôme Rothen sur le plateau de RMC : "Il dit qu'il envisage de partir en juin, quoi qu'il arrive. Pour moi, c'est pire qu'un ingrat. Il a oublié que le président de Remis lui a confié les rênes de l'équipe alors qu'il n'avait même pas les diplômes requis ? Le club a même payé des amendes pour lui". L'ancien international français n'est pas tendre : "Je pense qu'il a perdu contact avec la réalité. S'il se souvenait d'où il vient et où il se trouvait il y a deux ans, il ne parlerait pas ainsi. C'est un manque total de respect pour Reims". Will Stil aura sans nul doute à coeur de faire oublier ces polémiques en faisant encore mieux que la saison passée où l'équipe avait terminée onzième de Ligue 1 (elle est actuellement huitième).