Ruud Vormer veut faire son retour en Pro League : "Ce serait le plus beau couronnement de ma carrière"

Pour la première fois de sa carrière, Ruud Vormer dispute une saison en deuxième division. Et il compte bien ne pas en faire une deuxième.

Malgré l'arrivée de Ruud Vormer lors du mercato d'hiver, Zulte Waregem n'a pas réussi à se maintenir parmi l'élite en fin de saison passée. Prêté par le Club de Bruges, le Néerlandais est tout de même resté, bien déterminé à faire remonter le club directement.

Mais cela ne se passe pas tout à fait comme prévu : Zulte est actuellement troisième de D1B. Pas assurés d'une promotion directe, les hommes de Vincent Euvrard sont même sérieusement talonnés : Le Patro Eisden, sixième, n'est qu'à deux points.

Ruud Vormer ne compte pas dévier de son objectif pour autant : "Je m'attendais à beaucoup plus. Bien sûr, nous avions le droit d'être ambitieux et je pense toujours que ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir déclaré avec tant d'emphase nos ambitions de titre au début du championnat. Mais nous avons déjà remarqué que personne ne se distingue vraiment dans cette série".

Ruud Vormer a toujours faim de football

Interrogé par Het Belang van Limburg, le milieu de terrain ne se cache pas : "Nous voulons simplement nous assurer une place dans les deux premiers et être directement promus. Je vais déjà prendre mes responsabilités et prendre nos jeunes par la main. Ce faisant, je veux montrer que je suis toujours enthousiaste et que je veux à nouveau atteindre mon meilleur niveau".

Avant de poursuivre : "Je veux absolument retourner en Jupiler Pro League avec Zulte Waregem, ce serait un beau couronnement pour ma carrière".