Didier Lamkel Zé était proche du Standard et révèle ce qui a coincé : "J'ai été dans leurs bureaux, mais..."

Le Standard de Liège aurait bien pu s'offrir Didier Lamkel Zé l'été dernier. L'enfant terrible de l'Antwerp a même été accueilli dans les bureaux du Matricule 16.

Didier Lamkel Zé au Standard, peut-on imaginer ce que ce mariage aurait donné ? Probablement des étincelles, et un quitte ou double sur le plan sportif. Le Camerounais est le genre de joueur un peu fou qui aurait pu conquérir Sclessin (Marouane Fellaini ne disait-il pas récemment que c'est ce qui manquait aux Rouches ?), mais sa personnalité clivante aurait également pu faire imploser le vestiaire d'un club déjà à la dérive.

Mais ce fantasme aurait-il pu se réaliser ? Selon Lamkel Zé lui-même, on en a été tout proche l'été dernier. Actuellement à la relance à Metz, l'ex-Anversois a révélé que plusieurs clubs belges s'étaient intéressés à lui récemment. "Quelques agents m'ont parlé de Saint-Trond, mais j'ai dit que je ne voulais pas, parce que Bölöni m'avait appelé deux semaines plus tôt", raconte Didier Lamkel Zé, interviewé par Eleven Sports. "Il m'a dit qu'il allait essayer de me faire venir à Metz".

🎙️ | Didier Lamkel Zé révèle qu'il a été lié à 3️⃣ clubs belges, dont le Standard de Liège. 👀🇧🇪 pic.twitter.com/gOIF5YKaz2 — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) February 23, 2024

Le Standard n'a pas voulu payer

Le RWDM de John Textor et Gauthier Ganaye se serait également renseigné. "Après, je ne sais pas si STVV ou Molenbeek étaient vraiment intéressés, mais on m'en a parlé. Par contre, le Standard, oui, on a discuté", affirme-t-il ensuite. "Bien avant d'aller en Turquie (il y a signé en août 2023, nda), j'ai été dans les bureaux du Standard. Mais l'Antwerp voulait 500.000 euros et le Standard n'a pas voulu les mettre".

Lamkel Zé parle donc bien là de l'été 2022, un an plus tôt : l'Antwerp vendra finalement son trublion au KV Courtrai, pour un montant effectivement estimé à 500.000 euros. L'avenir a peut-être donné raison à la direction liégeoise, puisque DLZ a été un flop total au Stade des Eperons d'Or. Et désormais, les relations tendues entre Ivan Leko et Lamkel Zé à Anvers ferment probablement la porte pour l'avenir.