La drôle de déclaration de Hein Vanhaezebrouck, qui dézingue la qualité de son noyau !

La Gantoise traverse une mauvaise passe, en championnat comme en Europe où elle a été éliminée par le Maccabi Haïfa. Hein Vanhaezebrouck en a tiré des conclusions.

La Gantoise manque-t-elle de joueurs capables de faire la différence ? Un temps candidats au titre, les Buffalos seraient déjà soulagés de disputer les Playoffs cette saison au vu de leur forme et du nombre de joueurs partis lors du mercato hivernal. L'élimination face au Maccabi Haïfa est arrivée comme une demi-surprise au vu de l'état de forme gantois.

"J'ai déjà mentionné le fait qu'il nous faut un coup d'éclat, quelqu'un qui puisse faire la différence. Mais je peux en parler autant que je veux, ça n'amène rien", déclare Hein Vanhaezebrouck dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. "J'ai dit à mes joueurs qu'il fallait rester positif, mais qu'il fallait aussi de la qualité pour rester positif". Et cette qualité, selon lui, fait actuellement défaut. Gand a vendu Fofana, Cuypers et Orban cet été, et était notamment privé de Kums et De Sart contre le Maccabi.

"Mes joueurs jouent pour un grand club belge, et on attend donc d'eux qu'ils atteignent un certain niveau. J'en vois, bien sûr, qui ont ce niveau, je vois Hong enchaîner les bons matchs et ça me rassure, je vois Yokota s'entraîner avec beaucoup d'envie", continue le coach gantois. "Ce sont des joueurs qui ont leur place dans un grand club. Nous n'en avons peut-être pas assez". Des mots qui réveilleront peut-être son noyau...