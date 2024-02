"J'espère que, cette fois, nous jouerons 95 minutes" : Leko veut croire aux chances du Standard à l'Union

Ivan Leko avait lourdement regretté le visage affiché par ses joueurs lors de la deuxième période à Westerlo, la semaine dernière. Cette fois, l'entraîneur du Standard espère que ses joueurs montreront la bonne mentalité jusqu'au coup de sifflet final.

"On mérite mieux que notre bilan comptable sur les derniers matchs" sonne Leko depuis son arrivée sur le banc du Standard, en référence notamment aux rencontres contre Courtrai, le Cercle de Bruges et l'Antwerp.

Mais, voilà. Le Croate n'a empoché que cinq points depuis son arrivée en bords de Meuse et la situation est critique. "J'en ai parlé aux joueurs, ils sont conscients. Ils doivent aussi recevoir des compliments malgré les résultats. Mon discours était-il lourd à Westerlo ? On n'a pas joué pendant la deuxième période, tous les entraîneurs ont le droit de dire quand c'est mauvais. Notre unique but est de devenir meilleur."

La fatigue de l'Union ? Ivan Leko ne veut pas y penser

Ce dimanche, à l'Union, c'est une autre lourde tâche qui attend les Rouches. Le leader du championnat vient néanmoins de dépenser beaucoup d'énergie sur la pelouse de Francfort, jeudi, ce qui pourrait peser dans la balance.

"La fatigue ? Ce n'est pas la première fois qu'ils jouent un match de Coupe d'Europe, et ils gagnent souvent le match qui suit. Compliments à eux, mais on veut gagner et on va faire le maximum. On ne calcule pas ce qu'ils vont faire, on est juste occupés avec notre football."

Et quel est le plan de Leko pour bousculer les Unionistes ? "Notre mentalité sera importante, notre état d'esprit sera important, chaque réaction sera importante. Si on y va en se disant que ça va être difficile, c'est encore mieux de ne pas y aller. Il faut respecter l'adversaire, mais attaquer ses défauts. Et il y en a. J'espère que, cette fois, nous jouerons pendant 95 minutes" a conclu Ivan Leko.