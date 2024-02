Ivan Leko préface Union - Standard : "Chapeau à l'Union, mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas les battre"

Déplacement très compliqué pour le Standard, ce dimanche, à l'Union Saint-Gilloise. Ivan Leko a vu la performance des Unionistes en Conférence League, à Francfort, et félicite son prochain adversaire, mais il ne voit pas pourquoi les Rouches ne pourraient pas créer la surprise.

Il reste quatre rencontres au Standard pour sauver sa peau en Jupiler Pro League, et la première d'entre elles sera un déplacement à l'Union Saint-Gilloise, ce dimanche. Ivan Leko a vu la performance de son prochain adversaire à Francfort, et tire son chapeau.

"C'est une belle équipe à voir jouer. Personne ne connaissait les joueurs et personne ne croyait en eux, et regardez où ils sont. C'est une équipe très complète et un club très calme qui réalise un travail fantastique. Ils doivent être fiers d'eux. J'ai regardé le match hier, et chapeau !", a-t-il déclaré en conférence de presse, ce vendredi.

Leko impressionné... mais optimiste

L'entraîneur croate, chargé de remettre le Standard à sa place malgré une situation dantesque, a presque envie de s'inspirer des Saint-Gillois. "C'est un bon exemple pour beaucoup d'équipes et beaucoup de clubs sur la manière de travailler. L'argent et le CV ne comptent pas, sur le terrain. Ce n'est pas l'équipe la plus chère, pas la plus belle sur papier, pas le plus beau stade, pas les plus belles infrastructures. Pourtant, ils sont premiers et c'est mérité."

Toutefois, l'entraîneur du Standard sent son équipe capable de créer l'exploit au Parc Duden. "Je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas nous imposer. Peu importe les équipes et leur forme. Si tu ne penses pas que tu peux gagner le match, si tu ne crois pas en toi, reste chez toi et regarde juste les matchs. Ils sont meilleurs que nous aujourd'hui, c'est certain, mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas les battre" a conclu Leko.