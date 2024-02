La mentalité ne suffit plus

Le Sporting de Charleroi s'est une nouvelle fois incliné ce vendredi, restant dès lors en position délicate. Et Felice Mazzù ne sait plus trop à quel saint se vouer.

Ce vendredi, le Sporting de Charleroi a perdu. Ce n'est pas la première fois de la saison, loin de là, mais cette victoire fait mal, très mal. Tout d'abord, d'un point de vue comptable. Avec seulement 25 points en 27 rencontres, les play-downs se rapprochent de plus en plus pour les Zèbres, et ce n'était bien évidemment pas l'objectif de la saison.

Ensuite, le scénario du match pose question. Si Felice Mazzu se borne à dire que si "son équipe avait marqué en premier, le scénario aurait été différent", il faut savoir admettre qu'il n'y en a eu que pour Genk dans ce duel.

Mais surtout, et c'est ce qui est le plus grave, c'est que depuis plusieurs mois, Mazzù insistait sur la bonne mentalité à avoir. Ce vendredi, la mentalité était là...et elle ne suffit pas, elle ne suffit plus. À un moment, la qualité des joueurs fait la différence, et il ne faut pas se voiler la face : il y a un manque de qualités dans ce noyau, et le Sporting de Charleroi est pour le moment à sa place au classement.

Il n'y a plus moyen de renforcer l'équipe, et si cela se passe mal dans les deux prochains mois, on connaîtra la cause des problèmes des Zèbres. Car même avec toute la bonne mentalité du monde, un Zèbre ne pourra pas gagner à Vincennes.