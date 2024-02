Makhtar Gueye victime d'un sérieux coup de la panne

L'attaquant du RWDM n'a plus trouvé le chemin des filets depuis deux mois. Son équipe aurait pourtant bien besoin d'un peu d'efficacité à l'avant.

La saison du RWDM s'annonçait compliquée mais les Bruxellois étaient sûrement loin de se douter qu'elle le serait à ce point et que la lutte pour le maintien devrait être assurée jusqu'à la dernière journée.

Avec un bilan de cinq victoires en 27 rencontres, le club de Molenbeek est en pleine crise et a déjà pris des mesures en remerciant Claudio Caçapa. Bruno Irles a repris le flambeau et a signé un 1/6 pour ses débuts.

Le chemin est encore long pour le RWDM qui peut toujours rêver d'un sauvetage direct (qualification en Europe Playoffs) mais cela semble devenir de plus en plus difficile. Surtout quand les problèmes viennent de tous les côtés et particulièrement à l'avant au niveau de l'efficacité.

Makhtar Gueye ne marque plus depuis deux mois

Makhtar Gueye : tout un symbole de la peine bruxelloise à trouver le chemin des filets cette saison. Ainsi l'attaquant sénégalais d'1m95 n'a plus marqué depuis deux mois.

Son dernier but remonte à la victoire face à STVV, la dernière en date du RWDM. C'était le 16 décembre dernier et il s'était même offert un doublé à domicile ce jour-là. (Avant cela, il n'avait d'ailleurs plus marqué depuis le 27 octobre face... à STVV également !)

"Ce n’est pas une situation facile pour lui", avait confié Irles dans des propos rapportés par la Dernière Heure. "C’est la dure loi des attaquants.”