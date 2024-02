Dennis Praet s'apprête à célébrer un joli cap dans sa carrière

L'ancien joueur d'Anderlecht n'a disputé que dix rencontres avec Leicester en championnat cette saison. Mais il devrait célébrer son centenaire avec le club.

Après avoir passé une énorme partie de la première moitié de saison hors de l'effectif, Dennis Praet a retrouvé un peu de temps de jeu avec Leicester en engrangeant quelques minutes au début du mois de décembre.

Récemment, il a disputé plusieurs rencontres de suite en tant que titulaire et il pourrait même passer un cap avec les Foxes dès ce mardi soir.

Dennis Praet proche de sa 100e avec Leicester

Face à Bournemouth, à l'occasion du cinquième tour de FA Cup, Dennis Praet pourrait disputer son 100e match avec Leicester City s'il venait à obtenir des minutes de jeu.

Arrivé de la Sampdoria en 2019 pour près de 20 millions d'euros, il n'a jamais vraiment réussi à convaincre au club et a été prêté pendant une saison au Torino (2021-2022).

Son bilan avec Leicester est de cinq buts et sept passes décisives en 99 matchs joués, toutes compétitions confondues. Un ratio faible mais supérieur à celui qu'il affiche avec la Sampdoria en 106 rencontres : quatre buts et six assists.

Cet hiver, le Soulier d'or 2014 était même cité sur le départ vu que son contrat arrive à expiration en juin prochain. Son nom a été mentionné du côté de l'Antwerp mais le dossier n'a jamais abouti.